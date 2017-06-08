Общественная палата Мурманской области собирается переломить ситуацию в ЖКХ, ратуя за повышение платы на содержание многоквартирных домов

В Мурманске состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты Мурманской области по вопросам ЖКХ. В заседании приняли участие представители Министерства энергетики и ЖКХ и главный жилищный инспектор Мурманской области. На заседании было продолжено рассмотрение вопроса о капитальном ремонте бойлеров в многоквартирных домах.

Это связано с тем, что в последнее время в Мурманской области участились случаи выхода из строя бойлеров (водоподогревателей) для производства горячей воды в многоквартирных домах, в связи с их более чем 90% износом. Срок службы бойлеров составляет 20 лет, в то время как многие их них проработали более 30 лет. Ресурсоснабжающие организации перед началом отопительного сезона проводят гидравлические испытания бойлеров, но успешное их прохождение не означает, что бойлер проработает ещё год. Стоимость замены бойлера в настоящее время в многоквартирном доме составляет от 300 до 700 тысяч рублей.

Согласно Жилищного кодекса Российской Федерации капитальный ремонт общего имущества (бойлеры, лифты) проводится за счёт собственников жилищного фонда. Однако, в большинстве случаев жители отказываются принимать на общем собрании решение о капитальном ремонте за свой счёт, аргументируя своё решением тем, что они платят взнос за капитальный ремонт и считают, что капитальный ремонт должен осуществлять Фонд капитального ремонта Мурманской области.

Фонд капитального ремонта Мурманской области готов осуществлять капитальный ремонт, но для этого многоквартирный дом должен быть включён в краткосрочный план капитального ремонта на текущий год. В краткосрочный план дом может быть включён на основании заявки (формы), поступившей от управляющей организации в муниципалитет, который утверждает данные заявки и направляет их в Фонд капитального ремонта Мурманской области.

При этом муниципалитет принимает заявки от управляющих организаций в срок до 1 марта года, предшествующему планируемому. То есть, например, если в доме сломался бойлер в марте 2016 года, то муниципалитет включит данные работы в план на 2018 год и дом останется без горячей воды на срок от 22 месяцев (если ремонт будет сделан в начале 2018 года) до 34 месяцев (если в конце 2018 года).

Такой подход в осуществлении капитального ремонта собственников жилья категорически не устраивает, поэтому они, оставшись без горячей воды на несколько месяцев, пишут жалобы во все инстанции.

Внесенные изменения в ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса позволяют проводить аварийный капитальный ремонт без включения его в краткосрочные планы региональной программы за счёт средств, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда капремонта (20% от собираемых взносов).

В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в региональное законодательство, а муниципалитеты должны определиться с приоритетными ремонтами (фасады, кровля, бойлеры).

По итогам обсуждения вопроса было рекомендовано Министерству энергетики и ЖКХ Мурманской области своевременно внести необходимые поправки в региональное законодательство, регулирующее вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.

Кроме этого на заседании были обозначены проблемы низкого тарифа на содержание жилого фонда.

По мнению участников заседания сложившийся уровень платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в подавляющем большинстве случаев не соответствует минимальному перечню работ и услуг, установленному постановлением правительства Российской Федерации № 290 от 03.04.2013. При взаимоотношении с жителями складывается ситуация, что жители, несмотря на инфляцию, не желают участвовать в общих собраниях по установлению экономически обоснованного тарифа на содержание и текущий ремонт. Поэтому жилищный фонд ветшает, а управляющие компании занимается латанием дыр вместо планово-предупредительного ремонта.

Члены рабочей группы считают необходимым переломить эту ситуацию. Необходимо определить экономически обоснованный размер платы на содержание по группам домов. Совместными усилиями органов власти, общественников и управляющих компаний внедрить такую плату, а потом контролировать соответствующее повышение качества содержания.

По итогам обсуждения было предложено провести анализ платы на содержание МКД в Мурманской области и обсудить на следующем заседании в сентябре возможность разработки экономически обоснованного минимального размера платы за содержание.