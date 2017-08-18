Общественная палата РФ рекомендует на местах провести мониторинг региональных СМИ и повышения оплаты за ЖКУ

17 августа состоялось заседание Совета Общественной палаты Мурманской области. На нём были рассмотрены предложения, поступившие из Общественной палаты Российской Федерации, о проведении в нашем регионе нескольких мониторингов: региональных СМИ, молодёжной политики, повышения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, волонтерского движения.

Члены Совета палаты обсудили итоги фестиваля «Териберка - новая жизнь» и резолюции XV гражданского форума Ярославской области от 20.06.2017, уточнили даты и тематику заседаний комиссий в сентябре и октябре, определили участие в мероприятиях МАГУ по 100-летию Октябрьской социалистической революции в ноябре 2017 года.