Общественного совета разбирался в «больной» медицине, в ошибках реформы ТКО и со схемой организации дорожного движения в ЗАТО Североморск

22 марта под председательством Сергея Ахтямова состоялось заседание Общественного совета при главе ЗАТО г.Североморск. Докладчиками по вопросам повестки дня выступили Павел Соколов, главврач ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи», прокомментировавший стоящий в последнее время остро вопрос ожидания приезда «скорой помощи», а заодно и рассказавший об истории создания областной станции СМП, присоединении к ней североморской станции скорой медицинской помощи, кадровом дефиците, нормативах прибытия «скорой помощи», укомплектованности бригад, статистике вызовов за последние два года. Дмитрий Панычев, главврач ЦРБ ЗАТО Североморск и заместитель главврача ЦРБ по детской поликлинике Ирина Боднарчук рассказали об организации записи на приём к врачам, изменениях в работе детских врачей специалистов и педиатров.

Игорь Сафонов, член Общественного совета при главе ЗАТО г.Североморск, доложил присутствующим о внесении корректировок в программу реформирования обращения с ТКО, после того, как именно общественники флотской столицы указали на ряд несоответствий программных цифр реальности.

По нескольким вопросам глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков сам брал слово, это касалось итогов работы межведомственной комиссии по ЖКХ за отопительный период 2018-2019 годов, а так же тем о дополнительных льготах по оплате детских садов для многодетных семей, и о разработке комплексной схемы организации дорожного движения в ЗАТО Североморск.

Как отметил Владимир Евменьков, весомый положительный результат в работе межведомственной комиссии заключается в том, что если в начале 2018 года североморцы по итогам корректировки платы за отопление были должны ресурсоснабжающей компании АО «МЭС» 7 млн рублей, то в начале 2019 года - 2,5 млн рублей. Сами же ресурсники должны вернуть североморцам по итогам корректировок платы за прошлый год - 15,5 млн рулей. Напомним, в 2018 году по итогам корректировок за 2017 год АО «МЭС» вернули североморцам - 14 млн рублей.

Так же глава ЗАТО г.Североморск отметил, что муниципальный бюджет не располагает свободными средствами в размере 1,5 млн рублей на решение такого социального вопроса, как помощь в оплате детских садов для многодетных семей, где старший ребёнок достиг 18-летнего возраста. На сегодняшний день в нашем ЗАТО 69 таких семей, где из трёх детей, старший достиг 18-летнего возраста, а значит семья перестает получать льготу по оплате детсада как многодетная.

Комплексная схема организации дорожного движения во флотской столице, разработку которой подрядчик провалил в прошлом году, вновь будет выдвинута на конкурс.