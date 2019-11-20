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Мурманская область. Арктика20.11.19 07:00

Общественность Севроморска голосует за организацию сети освещения лыжной трассы

19 ноября в Центральной городской библиотеке флотской столицы состоялись общественные обсуждения предложений в рамках поддержки местных инициатив. В публичных обсуждениях приняли участие заместитель главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских, начальник Управления культуры Ольга Обухова, депутаты Совета депутатов, жители Североморска, представители общественных организаций.

На обсуждение были предложены два объекта: смотровая площадка на мысе Алыш у памятника «Ракета» и флагштока, а также, освещенная лыжная трасса на улице Восточная. Их обустройство возможно на условиях софинансирования из бюджетов областного, муниципалитета, юридических лиц и граждан.

По итогам обсуждения один из двух объектов представляется правительству Мурманской области для софинансирования и предоставления субсидий.

Инициативной группе предстоит собрать 7 тысяч подписей, а впоследствии заняться сбором финансовых средств с населения для софинансирования строительства объекта.

Юлия Гладских предложила поддержать строительство сети освещения лыжной трассы, которая востребована не только воспитанниками ДЮСШ № 1, но и жителями Североморска. Эта освещенная лыжная трасса будут состоять из трёх участков: на 1, 2 и 3 километра. В перспективе здесь появятся 4 модуля, 2 из которых будут раздевалками - один для тренеров и судей и один для подготовки лыж. Предполагаемая стоимость объекта 2 миллиона рублей.

Андрей Федулов напомнил участникам слушаний, что перспективами развития Североморска предполагается дать новую жизнь району улиц Матросская и Восточная. Здесь будет возведён детский сад, работает кадетский корпус, рассматривается вопрос о разрешении в этом районе индивидуального жилищного строительства.

Евгений Алексеев напомнил, что благодаря поддержке местных инициатив в Североморске-1 появился «Народный сквер», а в городском парке освещенная лыжная трасса. Конечно же, подчеркнул он, инициативной группе придётся серьёзно поработать, занимаясь не только сбором подписей, но и финансовых средств.

Андрей Орлов, в свою очередь, предложил направить усилия на обустройство смотровой площадки на мысе Алыш, как зоны отдыха, которая украсила бы центр города. Но, его предложение было поддержано меньшим количеством голосов, хотя оно представляет интерес для горожан и, возможно, будет реализовано позднее. Участники общественных слушаний отметили необходимость лыжной трассы для занятий спортом тысяч горожан и юных спортсменов.

Заместитель директора ДЮСШ № 1 по воспитательной работе Юрий Дронов напомнил, что на этой трассе, которой в следующем году исполнится 60 лет, занимается более 100 юных спортсменов. Воспитанники школы добивались высоких результатов не только на областных, но и Всероссийских соревнованиях. Такая освещенная и благоустроенная лыжная трасса будет хорошим подспорьем для развития спорта.

Подавляющим большинством голосов участники общественного обсуждения проголосовали за поддержку в рамках общественной инициативы строительство сети освещения на лыжной трассе. Была выбрана инициативная группа, председателем которой стал Юрий Дронов.

 

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