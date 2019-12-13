Общественной молодёжной палате при Мурманской областной Думе дали шестилетний срок

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, заместитель губернатора – министр финансов области Е.В. Дягилева, заместитель губернатора – министр строительства и территориального развития области О.А. Астахова, представители органов исполнительной власти, КСП области, прокуратуры. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов. В их числе – большой бюджетный блок.

В окончательном чтении принят проект закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Общий объём доходов областного бюджета составит 73 млрд 916 млн 599,4 тысячи рублей, расходы - 76 млрд 964 млн 976,1 тысячи рублей.

Процедуру окончательного чтения прошли проекты законов бюджета ТФОМС на следующий год и о Территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, расширяющий категорию получателей льготы по транспортному налогу. В состав многодетной семьи для получения льготы предложено включить родных и усыновленных детей при условии их обучения в образовательных организациях в очной форме до достижения ими возраста 23 лет, а также приемных детей.

Региональные парламентарии приняли в первом чтении законопроект «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области». Он устанавливает возможность предоставления многодетным семьям с их согласия иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

Депутаты обсудили и согласовали назначение Елены Тихоновой на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Областные законодатели внесли изменение в положение об общественной молодёжной палате при Мурманской областной Думе, которое предусматривает, что палата действует в течение срока полномочий Думы того созыва, при котором она была сформирована.