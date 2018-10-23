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Мурманская область. Арктика23.10.18 15:28

Общественную приемную проекта «Великие имена России» открыли в Мурманском областном краеведческом музее

Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие общественной приемной масштабного проекта «Великие имена России». Проект предполагает определить с помощью всенародного голосования, чьи имена достойны дополнить названия 45 российских аэропортов, в том числе аэропорта Мурманск.

Председатель регионального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ирина Гапонова рассказала собравшимся, что целью проекта является сохранение и возрождение в регионах России исторической памяти и духовных традиций, призвала отдельных северян и инициативные группы приходить в общественную приемную в часы работы музея и предлагать имена известных земляков, достойных украсить название аэропорта Мурманск.

Проект «Великие имена России» будет реализован в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений. Региональные общественные палаты формируют списки имен претендентов, жители также могут предложить свой вариант имени при помощи специально созданного сайта, по телефону «Горячей линии» или в специально организованных пунктах. Результатом этой работы станет шорт-лист конкурса. Итоги общенародного голосования по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» будут подведены 5 декабря.

Инициаторы проекта – Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

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