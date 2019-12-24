Общественный совет доказал делом, что это очень важный инструмент общения между жителями заполярной столицы и властью

В гостинично-деловом центре «Арктика» состоялось итоговое в 2019 году заседание Общественного совета города Мурманска. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации Мурманска Евгений Никора.

– За годы работы городской Общественный совет как объединение мурманских общественных организаций, держащих руку на пульсе жизни Мурманска, доказал делом, что это очень важный инструмент общения между жителями заполярной столицы и властью, – прокомментировал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Подводя итоги уходящего года, хочется поблагодарить мурманских общественников за активную жизненную и вручить благодарственные письма.

В рамках встречи глава администрации города Мурманска познакомился с представителями городского Общественного совета.

– Это первое моё заседание в должности главы администрации города Мурманска, – обратился к присутствующим Евгений Никора. – Многих из Вас я знаю лично. У всех нас интерес один – в открытом диалоге обсудить инициативы и проекты, которые сделали бы жизнь горожан ещё лучше и комфортнее.

Традиционно Андрей Сысоев и Евгений Никора ответили на вопросы представителей общественности, обсудили с ними проблемы, касающиеся жизнедеятельности Мурманска, подвели итоги уходящего года и наметили основные направления работы в 2020 году.

Уходящий год ознаменован важными событиями в жизни города: началась реализация крупных проектов, в числе которых реконструкция бывшего кинотеатра «Родина». В 2019 году в Мурманске создана первая в России модельная библиотека нового типа на улице Шабалина, 59, а на улице Баумана открылась первая детская модельная библиотека в России.

– В 2019 году город принял участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», – отметил Андрей Сысоев. – Сегодня у нас неплохие показатели – в порядок привели 27 дорог во всех округах города. Мы продолжим участие в федеральной программе и продолжим наращивать объем дорожных работ.

По мнению представителей общественных организаций, уходящий год отмечен для Мурманска долгожданной реконструкцией трёх знаковых городских зеленых зон – Театрального бульвара и скверов у памятника Кирову и у областной научной библиотеки. Реконструкция не просто вдохнула в старые скверы новую жизнь – она превратила каждый из них в современное общественное пространство с уникальным наполнением.