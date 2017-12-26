Общественный совет при главе ЗАТО г.Североморск избрал председателя и приступил к работе

25 декабря состоялось первое заседание этого Общественного совета при главе ЗАТО г.Североморск в новом составе. В него вошли 21 житель флотской столицы, представляющие почётных жителей флотской столицы, работников образования, здравоохранения, общественные организации и профсоюзы, предпринимательское сообщество, советы многоквартирных домов. В работе Общественного совета принял участие председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, заместители главы ЗАТО Андрей Сахаров и Анатолий Рожковский.

Открывая заседание Владимир Евменьков подчеркнул, что он надеется на взаимовыгодное сотрудничество, на профессиональные консультации и советы, на участие представителей Общественного совета в работе комиссий, созданных при администрации ЗАТО г. Североморск. В частности, он обратил внимание на то, что в комиссии, созданной для разрешения проблем с дополнительной оплатой за перерасход тепловой энергии в ряде многоквартирных домов, выставленной МЭС, уже работает представитель Общественного совета Сергей Ахтямов.

- Всегда готов к общению, готов выслушать ваши предложения, обсудить их и принять по ним необходимые решения. Можете обращаться ко мне напрямую, предлагая вопросы для обсуждения, - сказал Владимир Евменьков.

Члены Общественного совета избрали председателя, которым стал Сергей Ильгизович Ахтямов, заместителем председателя избрана Анна Владимировна Ведерникова, а секретарем Анна Олеговна Королькова.

Члены Общественного совета получили на руки регламент для ознакомления и последующего утверждения, после внесения в него поправок и предложений.