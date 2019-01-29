Общественный совет при Росрыболовстве призывает СМИ к максимально объективному, всестороннему освещению происходящих в рыбной отрасли процессов

28 января состоялось внеочередное заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. Участники заседания обсудили резонансные сюжеты, которые были показаны на федеральных телевизионных каналах, посвященные состоянию дел в системе государственного контроля в сфере рыболовства.

Общественный совет при Росрыболовстве в соответствии с п.4с т.9 федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» является субъектом общественного контроля и наделен соответствующими полномочиями. В соответствии со своими полномочиями, Общественный совет изучает публикации СМИ, поэтому рассматривает резонансные публикации в СМИ в качестве основания для проведения заседаний и подготовки необходимых запросов в федеральные органы исполнительной власти.

В декабре 2018 года на федеральных телевизионных каналах вышли материалы, в которых содержатся утверждения о ненадлежащей организации государственного контроля в сфере сохранности водных биологических ресурсов. Данные сюжеты вызвали значительный резонанс в трудовых коллективах предприятий рыбохозяйственного комплекса в прибрежных регионах. Кроме того, по мнению Общественного совета при Росрыболовстве, указанные телевизионные материалы формируют у граждан превратное мнение об экономических результатах работы отрасли, о противоправном характере ведения бизнеса предприятиями рыбохозяйственного комплекса, а также о фактическом отсутствии действенного государственного контроля за сохранностью водных биологических ресурсов.

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству в порядке общественного контроля, предусмотренного указами главы государства, провёл внеочередное заседание с целью объективного и всестороннего рассмотрения, представленной в телевизионных программах информации. Так как большое внимание авторов сюжетов было уделено организации госконтроля за сохранностью водных биоресурсов, на заседание были приглашены представители ФСБ и Росрыболовства. Заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков лично принял участие в заседании.

«Рыбохозяйственный комплекс России сегодня находится на подъёме: увеличиваются основные показатели, растут заработные платы на производстве, началась реализация целой серии масштабных инвестиционных проектов, ассоциации поддерживают социально-значимые инициативы. Вместе с тем, ещё предстоит решить ряд задач по повышению эффективности, обновлению материально-технической базы, наращиванию объёмов добычи и повышению доступности рыбной продукции. Поэтому очень важно соблюдать взвешенный подход при обсуждении вопросов национального рыбного хозяйства. Мы хотели бы призвать СМИ к максимально объективному, всестороннему освещению происходящих в рыбной отрасли процессов», – сказал Илья Шестаков.

В Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству была предоставлена информация Росрыболовства о порядке реализации Национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 2534-р. В целях противодействия ННН-промыслу организована сертификация законности происхождения уловов водных биоресурсов и продукции из них, вывозимых в страны ЕС, Японию, Китай, Республику Корея и КНДР. Так, в 2017 году подтверждена законность происхождения крабов и продукции из них, произведенной на российских судах и доставленной в порты Республики Корея в объёме 58102,12 тонны, в КНДР было доставлено 75,66 тонны продукции из крабов, в Японию – 3610,72 тонны крабов. В то же время, релевантная информация от Пограничной службы ФСБ России в Общественный совет не поступала.

Учитывая масштабный общественный резонанс, вызванный телевизионными сюжетами, вышедшими в декабре 2018 года, Общественный совет решил обратиться в правительство РФ с обращением о внесении в план работы комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса на 2019 год вопроса об исполнении соответствующими федеральными органами исполнительной власти указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2018 года № 174 «Об утверждении Основ государственной пограничной политики Российской Федерации» и Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 19 октября 2015 года № Пр-2338ГС.

Совет обращается и в Счётную палату РФ с запросом о проведении в 2019 году анализа эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по контролю за рыболовством и сохранностью водных биологических ресурсов, включая анализ финансирования из федерального бюджета мероприятий по организации государственного контроля в сфере сохранности водных биологических ресурсов и оценку причинённого бюджетной системе Российской Федерации ущерба бездействием должностных лиц федеральных органов исполнительной власти при организации указанного вида контроля.

Будет обращаться рыбацкий Совет и в Общественную палату РФ с обращением о проведении в соответствии со ст.24 федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в период с 5 по 7 февраля 2019 года открытых слушаний «О состоянии государственного контроля в сфере сохранности водных биологических ресурсов в Российской Федерации».

Участники заседания обсудили позицию, озвученную в телевизионных сюжетах, которая заключается в том, что для исправления якобы сложившейся ситуации отрасли следует переходить от исторического принципа на вылов водных биоресурсов к аукционной системе распределения квот.

«Позиция Общественного совета при Росрыболовстве заключается в том, что изменение базовых принципов регулирования доступа к водным биоресурсам недопустимо. К началу 2000-х годов рыбная отрасль была финансово непрозрачной и экономически маломощной. Добыча водных биоресурсов упала до исторического минимума, погоня за прибылью на внешних рынках обернулась массовым экспортом по демпинговыми ценам и уходом от налогообложения. Экономический упадок отрасли сопровождался острыми социальными конфликтами в прибрежных регионах. Причиной этому было отсутствие у предприятий рыбохозяйственного комплекса правовых гарантий в отношении изначального производственного ресурса из-за использования экспериментальных подходов к регулированию отрасли. Разрушительными последствиями обернулись, например, введённые в 2001 году аукционы по продаже прав на добычу водных биоресурсов. Мы это видим, сравнивая результаты работы отрасли в разные годы», – отметил председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев.

Результаты сравнительного анализа, озвученные на заседании, свидетельствуют о том, что: в 2007 году каждая тонна общероссийского вылова обеспечивала 2900 рублей поступлений в бюджеты всех уровней, а в 2018 – свыше 15 тысяч рублей; отраслевые инвестиции в 2007 году составляли менее 1,5 млрд рублей, а в 2017 году – 14 млрд рублей, в 2018 году – свыше 24 млрд рублей.

В 2007 году на российских верфях не строилось ни одно рыбопромысловое судно, а по состоянию на 2018 год ведётся строительство 11 рыбопромысловых судов, и портфель заказов российским корабелам от рыбопромышленных предприятий составляет 38 рыбопромысловых судов.

В 2007 году по российским железным дорогам было перевезено не более 400 тысяч тонн российской рыбопродукции, а в 2018 – почти 900 тысяч тонн.

«По нашим оценкам, возврат к аукционному принципу в период до 2020 года приведёт к совокупным экономическим потерям хозяйствующих субъектов и прибрежных регионов в размере свыше 250 млрд рублей», – также отметил Герман Зверев.

В заключение, Общественный совет при Росрыболовстве обратил внимание на то, что предприятия рыбохозяйственного комплекса являются социально ответственными работодателями, а значит, выплачивают заработную плату со всеми установленными законом отчислениями, что подтверждается отчётными данными государственных социальных фондов. По данным Росстата, средняя заработная плата по отрасли «Рыболовство и рыбоводство» неизменно превышает среднюю по региону: в Магаданской области средняя заработная зарплата в рыбопромышленной отрасли – 167,7 тысячи рублей при средней заработной плате по региону 92 тысячи рублей; в Камчатском крае – 110,7 тысячи рублей (средняя по региону – 65,8 тысячи рублей); в Приморском крае – 72,4 тысячи рублей (средняя по региону – 23,7 тысячи рублей); в Сахалинской области – 61,7 тысячи рублей (средняя по региону – 34,7 тысячи рублей); в Мурманской области – 142,4 тысячи рублей (средняя по региону – 51,9 тысячи рублей); в Архангельской области – 90 тысяч рублей (средняя по региону – 42,9 тысячи рублей); в Республике Карелия – 52 тысячи рублей (средняя по региону – 26 тысяч рублей), пишет Росрыболовство.