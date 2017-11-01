Общественный совет при УФСИН оказал помощь начинающей художнице-осуждённой

Председатель Общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Николай Богданов передал в зеленоборскую колонию-поселение № 20 наборы масляных, пастельных красок, а также бумагу для рисования.

Данные художественные принадлежности предназначены для одной из местных осуждённых-художниц, с работами которой члены Общественного совета ознакомились во время недавнего визита в данное учреждение.

По словам Николая Николаевича, членов Совета впечатлил неплохой художественный уровень работ самодеятельной художницы, услугами которой уже сейчас пользуются жители посёлка, и тогда же пришла идея оказать ей посильную помощь. В скором будущем в КП-20 будут переданы и другие художественные материалы.

Кроме того, как отметил Николай Богданов, удалось достичь договорённости с преподавателем живописи Центра развития творчества детей и юношества пос. Зеленоборский, художником Валентином Мыздриковым об уроках изобразительного искусства для осуждённой-художницы.