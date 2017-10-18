Общественный совет Североморска продолжит свою работу

Сегодня состоялось заседание Общественного совета, созданного при администрации ЗАТО город Североморск. На встрече присутствовали глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев. Владимир Евменьков пояснил присутствующим, что общественный совет продолжит свою работу.



- Мне хотелось бы, чтобы Общественный совет являлся реально работающим, если хотите, общественно-политическим органом, который мог бы транслировать в адрес главы вопросы и пожелания населения, - подчеркнул Владимир Евменьков.



Напомним, Общественный совет при администрации ЗАТО город Североморск был создан с целью проведения оценки качества предоставляемых услуг в сфере культуры и образования. Североморскими общественниками была проделана большая работа, результатом которой стали предложения, вынесенные на обсуждение соответствующих управлений администрации ЗАТО город Североморск.



Как отметил глава Североморска Владимир Евменьков, следующее заседание общественников начнется с доклада о принятых мерах. Кроме того, будет принят план работы на ближайшую и отдаленную перспективы.



До членов Общественного совета при администрации ЗАТО город Североморск была доведена информация о программах «Создание комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование». Участники заседания смогли задать Владимиру Евменькову интересующие вопросы.

