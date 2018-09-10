Общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание

11 сентября завершится переход городского транспорта на осеннее расписание движения. На линию выйдут 14 дополнительных троллейбусов и 10 автобусов. Таким образом, изменится и интервал движения общественного транспорта — в среднем троллейбусы будут ходить на 3 минуты чаще, автобусы — на 2 минуты.

Пиковой нагрузки, как говорят в АО «Электротранспорт», пока нет — мурманчане только возвращаются из отпусков.

— С помощью автоматизированной системы мы постоянно мониторим ситуацию, стараемся, чтобы переход на осеннее расписание был плавным и комфортным для пассажиров, — рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. — В связи с увеличением на дорогах количества автомобилей и общественного транспорта, началом учебного года, родителям следует напоминать детям правила дорожного движения и пользования общественным транспортом.