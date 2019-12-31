Общественный транспорт нас в праздничные дни не подведёт

АО «Электротранспорт» сообщает, как будут ходить автобусы и троллейбусы в областном центре с конца декабря до 8 января, в том числе в новогоднюю ночь.

31 декабря автобусные маршруты №№ 10, 18, 24 будут работать по расписанию «Будни» с окончанием движения в ноль часов.

Время отправления последнего троллейбуса и автобуса маршрутов с конечных пунктов следующее: троллейбус маршрута № 3 отправится от ост. «Улица Магомета Гаджиева» в 22.45, от ост. «Улица Радищева» – в 23.17; троллейбус маршрута № 4 отойдёт от ост. «Улица Адмирала флота Лобова» в 22.24, от ост. «Улица Генерала Щербакова» – 23.09; троллейбус маршрута № 6 отправится от ост. «Улица Карла Либкнехта» в 22.24, от ост. «Улица Героев Рыбачьего» – в 23.05; троллейбус маршрута № 10 отойдёт от ост. «Улица Героев Рыбачьего» в 21.49, от ост. «Улица Карла Маркса» – в 22.24.

Автобус маршрута № 10 отойдёт от ост. «Улица Героев Рыбачьего» в 22.50, от ост. «Завод Севморпуть» – в 21.51 (в 23.43 – до ост. «Проезд Михаила Ивченко»). Автобус маршрута № 18 отправится от ост. «Улица Фадеев Ручей» в 23.00, от ост. «Улица Саши Ковалева» – в 22.05 (в 23.57 – до ост. «Улица Кильдинская»). Автобус маршрута № 24 отъедёт от ост. «Улица Карла Либкнехта» в 22.39, от ост. «Абрам-Мыс» – в 23.30.

Автобусные маршруты №№ 1, 5, 11, 19, 25, 27, 29, 33Р, 3Т, 4Т, 6Т, 7Т будут работать по расписанию «Будни».

Маршрут по городскому кладбищу будет работать 4, 5 и 7 января. Маршрут не будет работать 1, 2, 3, 6, 8 января.

1 января автобусные маршруты №№ 10, 18, 24, 27 и 33 будут работать по специальному расписанию «1 января» (автобус № 27 будет работать по маршруту «Улица Крупской» – «Улица Магомета Гаджиева»), с которым можно ознакомиться на сайте АО «Электротранспорт» https://murmansk-trolleybus.ru/ в разделе «Расписание».

Автобусные маршруты №№ 5 и 19 будут работать по расписанию «Зима. Воскресенье». Автобусные маршруты №№ 3Т, 4Т, 6Т, 7Т, 1, 11, 25 и 29 работать не будут.

Со 2 по 8 января 2020 года автобусные маршруты №№ 5, 10, 18, 19, 24, 27, 33Р будут работать по расписанию «Зима. Воскресенье». Автобусный маршрут № 7Т будет работать по действующему расписанию. Маршруты №№ 3Т, 4Т, 6Т будут работать по специальному расписанию, с которым можно ознакомиться в разделе «Расписание».