Общественный туалет перестроили в кафе очень быстро, а разрешение на ввод объекта в экплуатацию не получили до сих пор

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска в связи с обращением по факту нарушений градостроительного законодательства на объекте недвижимости, расположенного в районе дома № 6 по ул. Беринга, проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в сфере использования муниципального имущества.

Установлено, что в 2005 году объект недвижимости передан комитетом по договору аренды ООО «Северные росы» для использования под магазин, общественный туалет.

16.12.2013 ООО «Северные росы» комитетом градостроительства и территориального развития администрации г. Мурманска выдано разрешение на строительство, срок действия разрешения до 16.10.2014. В дальнейшем действие разрешения не продлевалось. Здание общественного туалета было демонтировано, на его месте возведено новое двухэтажное здание.

Однако, ООО «Северные росы» в нарушение положений градостроительного законодательства до настоящего времени разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено, при этом фактически объект эксплуатируется как предприятие общественного питания (кафе).

По результатам проверки прокуратурой округа в Первомайский районный суд г. Мурманска направлено исковое заявление о приостановлении эксплуатации объекта капитального строительства предприятия общественного питания и помещения общественного туалета по тому же адресу ООО «Северные росы» и ООО «Смак» до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также о возложении обязанности на ООО «Северные росы» получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на указанные объекты в комитете градостроительства и территориального развития администрации г. Мурманска

Акт прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.