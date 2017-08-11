Обследование воинских захоронений и памятников, находящихся на полуострове Средний и хребте Муста-Тунтури, завершено

В Печенгском районе в июле прошло обследование воинских захоронений и памятников, находящихся на полуострове Средний и хребте Муста-Тунтури. Организатор экспедиции - отдел культуры, спорта и молодёжной политики районной администрации.

Как рассказала Ольга Большакова, и.о. начальника отдела, в обследовании приняли участие студенты областного педагогического колледжа, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, рабочая молодёжь и участники общественного движения «Волонтёры Победы».

- Наша задача состояла в том, чтобы в ходе обследования провести анализ имеющихся паспортов, уточнить исторические сведения, содержащиеся в них, а также списки захороненных, - уточнила Ольга Витальевна. – Кроме того, нам предстояло обследовать техническое состояние воинских захоронений и дополнить описание их внешнего вида и, наконец, составить паспорта на те захоронения, которые таковых не имеют.

По словам руководителя экспедиции, всё запланированное удалось реализовать. Обследовано 15 мест с захоронениями, сделаны современные фотографии, переписаны имена для того, чтобы провести сверку. В дальнейшем предстоит работа по созданию карты воинских захоронений и памятников. В планах также внести в паспорта точные координаты памятников и захоронений, которых в последние годы появилось на этой территории немало, с тем, чтобы родственникам и заинтересованным лицам было легко обнаружить искомый с помощью навигатора.