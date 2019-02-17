Обстановка на дорогах Мурманской области налаживается

Сняты все ограничения движения на федеральной автодороге Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 км и участке автодороги «Заполярный – Сальмиярви», введенные в связи с прохождением неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.

Как сообщает Главное Управление МЧС России по Мурманской области, в настоящее время здесь движение автотранспорта полностью восстановлено, ограничений нет. Остаётся закрытым проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий.

Спасатели обращают внимание участников дорожного движения на то, что на официальном сайте ФКУ Упрдор «Кола» можно узнать о состоянии федеральной автотрассы и метеоусловиях. Данная информация обновляется каждые 15 минут. Также о состоянии дорог в регионе можно уточнить в диспетчерской службе Мурманскавтодор по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).