Обсудили необходимость изменения границ данных особо охраняемых природных территорий регионального значения

В администрации муниципального образования город Кировск состоялись общественные обсуждения по вопросу реорганизации памятников природы регионального значения «Юкспоррлак», «Ущелье Айкуайвенчорр», «Криптограммовое ущелье», «Эвтотрофное болото южного Прихибинья».

В обсуждениях приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, администрации муниципального образования г.Кировска, ИППЭС КНЦ РАН, ГОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области», АО «КФ население.

В ходе мероприятия обсуждены материалы, обосновывающие необходимость изменения границ данных особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также проекты паспортов памятников природы.

В заключении член комиссии общественных обсуждений Елена Кочкуркина, начальник отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, поблагодарила всех присутствующих за участие и напомнила о возможности в течение ещё 30 дней направить свои замечания и предложения в адрес министерства.