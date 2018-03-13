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Мурманская область. Арктика13.03.18 17:02

Обсудили последние достижения мурманских команд

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с участниками Высшей лиги КВН - игроками команды «Морская академия», абсолютными чемпионами и обладателями «Кубка Арктики» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» — командой «Норманны», а также с представителями организации «Юкигассен Мурманск». Также в мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Участники встречи обсудили последние достижения мурманских команд, рассказали о планах на будущее, поделились своим видением развития заполярной столицы. Андрей Сысоев отметил, что мурманчане имеют уникальную возможность активно определять будущий облик родного города.

– 18 марта нас ожидает рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», – рассказал Андрей Сысоев. – Важно понимать, что мнение каждого будет услышано и учтено при благоустройстве общественных территорий.

В Мурманске активно поддерживают молодежные инициативы. По мнению  депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексея Веллера, северяне имеют возможность самореализации в самых разных областях.

– Успехи заполярных команд – яркий пример грамотной работы с молодежью, – отметил Алексей Веллер. –  Мурманск достойно представлен, в том числе и на международном уровне.

Напомним, команда «Морская академия» в этом году получила уникальный опыт. Именно мурманчане первыми показали свой номер в серии телевизионных эфиров КВН сезона 2018 года. «Норманны» активно готовятся к чемпионату мира по интеллектуальным играм, который пройдет в Ереване, а представители движения «Юкигассен» недавно вернулись из Норвегии, где на международных соревнованиях заняли первое место в номинации «Yukidans».

 

 

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