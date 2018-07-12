Обсудили условия ипотечного кредитования для квалифицированных медицинских кадров

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл рабочую встречу с заместителем председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Олегом Тихомировым. Во встрече также приняли участие заместитель губернатора Роман Дурягин, директор Северо-Западного филиала ООО «Сбербанк Лизинг» Игорь Мещеряков, представители министерства финансов, министерства транспорта и дорожного хозяйства и министерства здравоохранения Мурманской области.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия по ряду актуальных тем. В частности, речь шла о перспективах запуска инструмента пополнения транспортных карт пассажиров общественного транспорта через сервис «Сбербанк Онлайн», а также об условиях ипотечного кредитования для квалифицированных медицинских кадров.