Обсудили вопросы городского образования

Сегодня избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с руководителями учреждений, работающими в системе образования.

– Я пригласил депутатов горсовета, которые работают в сфере образования, чтобы поговорить, о том, что их волнует, чем они гордятся, какие задачи они ставят передо мной как перед главой администрации, – рассказал Евгений Никора. – Также мы обсудили предварительные итоги 2019 года, основные задачи на 2020 год и ближайшую пятилетку. Важно знать, каким образом мы можем обеспечить передовой уровень образования в городе Мурманске.

Одним из первых вопросов стал норматив на школьное питание. На 2020 год он утверждён в размере 121 рубль, однако, по мнению депутатов Совета депутатов города Мурманска, этого недостаточно.

Напомним, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Центр школьного питания» начало свою работу еще в январе 2012 года. Сегодня Центр обслуживает 50 муниципальных общеобразовательных учреждений. Учреждение создает все условия для регулярной качественной работы школьных столовых и гарантированного безопасного питания учащихся.

Город Мурманск – один из немногих муниципалитетов страны, который организовал централизованную систему школьного питания, опыт столицы Заполярья не единожды признан одним из лучших в России и на Северо-Западе.