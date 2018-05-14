Обсуждение корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области продолжится в городе Полярные Зори

15 мая в городе Полярные Зори планируется продолжить обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.



Помимо представителей общественных организаций и предпринимательского сообщества в обсуждении примут участие представители градообразующего предприятия, от успешной деятельность которого напрямую зависит не только уровень жизни граждан муниципалитета, но и стабильное развитие экономики региона.



Встреча начнется в 12.00 в зале заседаний Информационного центра Кольской АЭС (г. Полярные Зори, ул. Пушкина, 22).