Мурманская область. Арктика03.05.18 11:46
4 мая обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона состоится в ЗАТО город Островной.
Обсуждение корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области продолжится в Островном
4 мая обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона состоится в ЗАТО город Островной.
Принимая во внимание особенности функционирования муниципалитета, в обсуждении примут участия не только представители общественных организаций и предпринимательского сообщества муниципального образования, но и представители военного ведомства, деятельность которого оказывает непосредственное влияние на развитие территории в целом.
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