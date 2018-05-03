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Мурманская область. Арктика03.05.18 11:46

Обсуждение корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области продолжится в Островном

4 мая обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона состоится в ЗАТО город Островной. 

Принимая во внимание особенности функционирования муниципалитета, в обсуждении примут участия не только представители общественных организаций и предпринимательского сообщества муниципального образования, но и представители военного ведомства, деятельность которого оказывает непосредственное влияние на развитие территории в целом.

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