Мурманская область. Арктика15.05.18 13:31
16 мая обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона продолжится в двух ЗАТО – Видяево и Александровске.
Обсуждение корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области пройдет в Видяево и Александровске
16 мая обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона продолжится в двух ЗАТО – Видяево и Александровске.
К обсуждению основного документа стратегического планирования региона приглашены представители региональных министерств и комитетов, органов местного самоуправления, общественных организаций, предпринимательского сообщества и представители военных ведомств, от деятельности которых напрямую зависят перспективы развития территорий.
В ЗАТО Видяево обсуждения начнутся в 11.00 (ул. Центральная, 8, администрация муниципального образования). В Снежногорске начало в 15.00 (ул. Флотская, 5, информационный методический центр).
Комментарии
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Последние комментарии
Вадим Пашимиый
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Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
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Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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