Обсуждение корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области пройдет в Видяево и Александровске

16 мая обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона продолжится в двух ЗАТО – Видяево и Александровске.



К обсуждению основного документа стратегического планирования региона приглашены представители региональных министерств и комитетов, органов местного самоуправления, общественных организаций, предпринимательского сообщества и представители военных ведомств, от деятельности которых напрямую зависят перспективы развития территорий.



В ЗАТО Видяево обсуждения начнутся в 11.00 (ул. Центральная, 8, администрация муниципального образования). В Снежногорске начало в 15.00 (ул. Флотская, 5, информационный методический центр).