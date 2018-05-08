Обсуждение основных направлений Стратегии социально-экономического развития Мурманской области продолжилось в ЗАТО Островной

В ЗАТО город Островной прошло обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона.



Во время обсуждения основополагающего документа развития региона прозвучала информация о социально-экономическом положении муниципалитета и перспективных планах работы СЗЦ «СевРАО», осуществляющего свою деятельность на территории муниципального образования. Были также обозначены проблемные вопросы, такие как организация транспортного и медицинского обслуживания населения, организация деятельности по уходу за пожилыми людьми.



Принимавшие участие в обсуждении представители региональных ведомств побывали на объектах социальной инфраструктуры, функционирующих на территории ЗАТО.