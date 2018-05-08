Мурманская область. Арктика08.05.18 07:30
В ЗАТО город Островной прошло обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона.
Обсуждение основных направлений Стратегии социально-экономического развития Мурманской области продолжилось в ЗАТО Островной
В ЗАТО город Островной прошло обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона.
Во время обсуждения основополагающего документа развития региона прозвучала информация о социально-экономическом положении муниципалитета и перспективных планах работы СЗЦ «СевРАО», осуществляющего свою деятельность на территории муниципального образования. Были также обозначены проблемные вопросы, такие как организация транспортного и медицинского обслуживания населения, организация деятельности по уходу за пожилыми людьми.
Принимавшие участие в обсуждении представители региональных ведомств побывали на объектах социальной инфраструктуры, функционирующих на территории ЗАТО.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
07.05.18 21:26
Найти и уд***ь с**ат * - купюры внесла редакция.
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Шиш на кокуй.
07.05.18 20:59
Ох, какие паразиты эти вандалы, изрезавшие баннер. У меня прям слов нет, а только одни междометия.
Комментарий к новости:Неприятная история ко Дню Победы
дмитрий
06.05.18 23:41
здравствуйте,как узнать захоронен ли мой дед в этом месте 14стрелк див убит 07.10.1944г. пантелеев николай алексеевич 1908г красноармеец? можно фотомогилы на тел или ватсап или вайьер выслать, спасибо
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