Обсуждение приоритетного проекта ведётся на месте его реализации

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска вместе с почётными гражданами города-героя Мурманска посетили сквер на Театральном бульваре. Собравшиеся обсудили предложения по благоустройству общественной зоны в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Для нашего города этот проект очень важен. Благоустроенные общественные пространства делают Мурманск более привлекательным, как с инвестиционной точки зрения, так и с туристической, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Лимонов. – А главное, что обновленные парки и скверы стали излюбленным местом для отдыха мурманчан всех возрастов.

Всего 19 общественных пространств будут внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта.

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды», знакомит мурманчан с проектами и городская газета «Вечерний Мурманск» – эскизы публикуются на страницах издания. Кроме того, с проектами благоустройства можно ознакомиться в ГДЦ «Арктика». В городском выставочном зале организована специальная выставка и установлена урна для сбора предложений по дизайн-проектам.