Обучающиеся детского технопарка «Кванториум-51» вышли в финал Международного конкурса детских инженерных команд – ICCET-2019

В отборочном туре Международного конкурса детских инженерных команд – ICCET-2019 приняли участие 324 команды из 59 регионов России и 14 зарубежных команд. Молодые учёные и инженеры представили свои проекты по разным направлениям конкурса. В финал прошли только 92 команды, в том числе и сборная кванторианцев из Мурманска и Ульяновска.

Ребята должны создавали инструменты для редактирования генов, используя методы биоинформатики и молекулярной биологии.

Данное направление стремительно развивается. Технологии редактирования генов уже применяются в сельском хозяйстве и медицине.

Заключительный этап конкурса состоится в Москве, в Центральном Манеже с 18 по 21 декабря этого года. Кванторианцам предстоит самостоятельно без подсказок наставников усовершенствовать свои изобретения, выполняя задания, условия которых будут представлены только в ходе финальных испытаний.