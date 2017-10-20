Обучающиеся детского технопарка «Кванториум» посетили учебный подземный полигон Кировского рудника

18 октября обучающиеся детского технопарка «Кванториум» вместе с педагогами центра «Лапландия» отправились в город Кировск Мурманской области для посещения учебного подземного полигона Кировского рудника АО «Апатит», в рамках областного образовательного проекта «Полигон-PRO»: день на производстве».



Прежде чем попасть на предприятие, сотрудники АО «Апатит» провели для кванторианцев вводный инструктаж по охране труда и показали обучающий фильм, после чего, получив специальное снаряжение, ребята отправились на экскурсию.



Поднявшись по промышленной площадке горы Юкспорр к штольне уровня +460 м началось путешествие ребят внутрь горы.



В ходе экскурсии кванторианцы, не прерывая технологического процесса, смогли увидеть в работе подземную карьерную технику, познакомились с историей предприятия АО «Апатит», а также смогли узнать о производственных процессах, понаблюдать за действующим горно-обогатительным оборудованием и пообщаться с сотрудниками предприятия.



После посещения учебного полигона кванторианцы отправились на экскурсию в музейно-выставочный центр АО «Апатит», в котором опытные экскурсоводы подробно рассказали ребятам о добыче апатит-нефелиновых руд и показали, какие минералы находятся в Кольской земле. Закончилась экскурсия интерактивной игрой камней и света.



Все участники остались довольны посещением предприятия и благодарят представителей производства за радушный прием.