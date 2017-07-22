Обучающиеся Мурманской области стали победителями и призёрами Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных»

На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» состоялся финал Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit».

Организаторы Фестиваля – Федеральный центр технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

Цель мероприятия — популяризация инженерных специальностей среди детей и молодёжи, а также развитие научно-технического творчества среди обучающихся.

В Фестивале приняли участие более 100 обучающихся из 23 регионов Российской Федерации. Мурманскую область представляли Рыбакова Елизавета, обучающаяся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» и Евдокимова Анастасия, обучающаяся МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2».

По итогам конкурсных мероприятий Рыбакова Елизавета стала победителем в номинации «2D компьютерная анимация» в младшей возрастной группе (руководитель Ливанова И.И.), Евдокимова Анастасия стала призером третьей степени в номинации «2D компьютерная анимация» в младшей возрастной группе (руководитель Игицкий Е.В.).