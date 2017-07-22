Ракетоопасные направления и воздушно-космическое пространство над Арктикой прикроет новая РЛС под МурманскомРоссия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.07.17 07:30

Обучающиеся Мурманской области стали победителями и призёрами Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных»

На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» состоялся финал Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit».

Организаторы Фестиваля – Федеральный центр технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

Цель мероприятия — популяризация инженерных специальностей среди детей и молодёжи, а также развитие научно-технического творчества среди обучающихся.

В Фестивале приняли участие более 100 обучающихся из 23 регионов Российской Федерации. Мурманскую область представляли Рыбакова Елизавета, обучающаяся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» и Евдокимова Анастасия, обучающаяся МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2».

По итогам конкурсных мероприятий Рыбакова Елизавета стала победителем в номинации «2D компьютерная анимация» в младшей возрастной группе (руководитель Ливанова И.И.), Евдокимова Анастасия стала призером третьей степени в номинации «2D компьютерная анимация» в младшей возрастной группе (руководитель Игицкий Е.В.).

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПроцесс пошёл!
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 326 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Павел
22.07.17 08:56
Молодцы наши спасатели! На видео круто выступают, надеюсь, что и в жизни так же.
Комментарий к новости:Огнеборцы «зажигают»
Мария Николаевна
21.07.17 12:36
Хорошо бы, еcли журналисты поднимут вопрос о наличии и работе очистных сооружений в Териберке, а то всех туда зазывают, а срут, извините за такое грубое слово, как при царе Горохе.
Комментарий к новости:«Фронтовики» собираются ликвидировать «вечную» свалку в Териберке к маю 2018 года
Kirill
21.07.17 10:30
Покой нам только снится, бряцание оружием усиливается, но правых и виноватых нам не найти
Комментарий к новости:Основы госполитики РФ в военно-морской деятельности до 2030 года помогут России противостоять стремлению США и их союзников к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:25«Хорошие новости». Информационная программа16:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на овощи пошли вниз-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 66 копеек, а доллара упал почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыЗа качеством рыбной продукции присмотрят Роспотребнадзор с Россельхознадзором
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика