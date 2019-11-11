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Мурманская область. Арктика11.11.19 11:12

Обучение по программам Ворлдскиллс пройдут более 130 жителей нашего региона предпенсионного возраста

Жители Мурманской области предпенсионного возраста получили возможность освоить новую профессию в рамках специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста Академии «Ворлдскиллс». Площадками реализации программы стали семь региональных колледжей. До конца 2019 года обучение по программам Ворлдскиллс пройдут более 130 жителей области предпенсионного возраста.

Обучение ведётся на безвозмездной основе по следующим программам: «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (Мурманский медицинский колледж); «Парикмахерское искусство» (Мурманский технологический колледж сервиса); «Слесарь по ремонту автомобилей» (Кольский транспортный колледж); «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (Кандалакшский индустриальный колледж); «Программные решения для бизнеса» (Мурманский колледж экономики и информационных технологий); «Инженерный дизайн (CAD)» (Мурманский индустриальный колледж), «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах» (Мурманский педагогический колледж).

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» реализует программу с марта 2019 года при поддержке Федеральной службы по труду и занятости Российской федерации. Работа ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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