Обучение северян за счёт средств бюджета Мурманской области профессии и специальности технического и естественнонаучного профилей составит более 62%

Министерство образования и науки Мурманской области объявило публичный конкурс по распределению контрольных цифр приёма для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет регионального бюджета на 2020/2021 учебный год.

Структура контрольных цифр приёма сформирована с учётом долгосрочного прогноза дополнительной потребности в кадрах, утверждённого приказом комитета по труду и занятости населения Мурманской области и регионального Министерства образования и науки, предложений отраслевых исполнительных органов государственной власти и ключевых работодателей региона, возможностей образовательной сети. Общие объёмы контрольных цифр приема согласованы с отраслевыми исполнительными органами государственной власти и утверждены приказом Министерства образования и науки Мурманской области.

В целях обеспечения доступности среднего профессионального образования общий объём контрольных цифр приёма остался на уровне 2019/2020 учебного года и составил 3535 человек, в том числе для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 1025 человек и для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена – 2510 человек.

В структуре контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт средств бюджета Мурманской области профессии и специальности технического и естественнонаучного профилей составляют более 62%, медицинского профиля – более 11%, педагогического профиля – 9%.

Более четверти образовательных программ и более трети контрольных цифр приема относятся к наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 (22 образовательные программы, 1330 бюджетных мест).

Будут выделены бюджетные места на обучение по трём новым для региона программам среднего профессионального образования: Графический дизайнер (программа из перечня ТОП-50), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Аддитивные технологии (программа из перечня ТОП-50).