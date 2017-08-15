Мурманская область. Арктика15.08.17 07:35
Обустройству детской площадки на территории МБОУ ООШ № 3 подходит к завершению
В Полярных Зорях с 27 июля по 11 августа проводились земельные работы по обустройству детской площадки около МБОУ ООШ № 3.
Как сообщает администрация муниципалитета, подрядчиком - ООО «Норд-Альянс» (г.Мурманск) за это время были выполнены следующие виды работ: установлен бордюрный камень с устройством подстилающего щебеночного слоя; произведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев из геотекстиля и песка.
16 августа будет осуществлена работа по укладке торфогрунта по периметру площадки и посеву газона.
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