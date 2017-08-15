Обустройству детской площадки на территории МБОУ ООШ № 3 подходит к завершению

В Полярных Зорях с 27 июля по 11 августа проводились земельные работы по обустройству детской площадки около МБОУ ООШ № 3.

Как сообщает администрация муниципалитета, подрядчиком - ООО «Норд-Альянс» (г.Мурманск) за это время были выполнены следующие виды работ: установлен бордюрный камень с устройством подстилающего щебеночного слоя; произведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев из геотекстиля и песка.

16 августа будет осуществлена работа по укладке торфогрунта по периметру площадки и посеву газона.