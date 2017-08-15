Обвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания

Российская демография бьётся в конвульсиях: не успели мы осмыслить чудовищные статистические данные о том, что за первые 5 месяцев этого года в стране в три раза увеличилась естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как получили новую шокирующую информацию.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, по данным Счётной палаты, в этом году наши сограждане стали в четыре раза реже обращаться за материнским капиталом. А именно: с начала года было выдано всего 23% от числа сертификатов на материнский капитал, полученных за тот же период в 2016 году.

Чиновники, как водится, пытаются найти этому объяснение помягче. Минтруд, например, пояснил, что обращение за сертификатами на маткапитал у нас носит заявительный характер, поэтому люди сами вправе решать, обращаться за ним или нет. То есть женщины рожать-то рожают, но бежать за деньгами не спешат. Мол, и без маткапитала обойдёмся, зачем он нам.

Однако специалисты в области демографии и общественные деятели такой, мягко говоря, нездорово-позитивный взгляд не разделяют. Член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко утверждает, что в первые полгода мы столкнулись с обвальным падением рождаемости. «Это настоящий обвал рождаемости, - приводит его слова «МК». — И связан со снижением численности женщин в активном репродуктивном возрасте, а также с трудной экономической ситуацией и отсутствием в течение нескольких лет новых существенных мер поддержки семьи...

В прошлом году падение рождаемости мы имели в первую очередь по первым рождениям. Очевидно, что по этому году мы получим существенное падение по вторым и последующим, и это очень тревожный сигнал».

Демографы говорят, что число новорожденных в России будет сокращаться минимум до 2030 года, ибо сейчас настало время становиться родителями поколению 90-х, а их очень мало - из-за демографической ямы тех лет. Об этом провале специалисты предупреждали уже давно, и, казалось бы, чтобы смягчить его последствия, государство должно было всячески стимулировать семьи, улучшать их жизнь, создавать условия для появления детей на свет.

Но вместо этого государство словно затаилось: ни одной мало-мальски серьёзной, эффективной меры поддержки за последние годы не было принято. Более того, все мы видим ухудшение ситуации с медобслуживанием, сокращение ассигнований на него. А ведь проблемы со здоровьем являются одной из главных причин бездетности пар. Более того, в правительстве активно обсуждалась возможность отмены программы материнского капитала. И хотя в итоге она все же была сохранена, демографы считают, что сокращение рождений вторых детей произошло во многом по причине этих разговоров.

Статистика неумолима: главной причиной нежелания заводить детей люди называют нехватку денег. Далее с большим отрывом следует нежелание возиться с детьми, тратить на них время. На третьем месте стоят проблемы со здоровьем.

А сегодня в редакцию «МК» пришло письмо, похожее на крик отчаяния: «У нашей дочери 6 маленьких детей, она в октябре ожидает седьмого. Дети все от одного мужа. При оформлении социальной помощи, пособий на детей, регистрируя их по месту жительства, чиновники требуют огромное количество документов (уже имеющихся у них в деле - свидетельства о рождении детей ранее родившихся, свидетельства о браке, образовании…). Это муки - каждый раз продлевать готовые пособия и неуважение многодетных семей от государства…»

Для того чтобы справиться с такой проблемой, государству даже не нужно тратить деньги, которых, как оно утверждает, у него нет.

Но почему-то даже эта проблема остаётся нерешенной.