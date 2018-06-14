Обвиняемому в убийстве грозит наказание до 15 лет лишения свободы

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя областного центра Г., 1981 года рождения, который органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ – умышленное причинение смерти.

По версии органа следствия, Г. в феврале 2018 года, находясь в одной из квартир Ленинского административного округа Мурманска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, на почве личных неприязненных отношении с целью убийства, вооружившись хозяйственным ножом, нанёс знакомому мужчине не менее 15 сильных ударов клинком в жизненно-важные органы человека. От полученных телесных повреждений наступила смерть потерпевшего на месте преступления.

Уголовное дело расследовано следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области. В случае, если суд придёт к выводу о доказанности виновности обвиняемого, то последнему может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.