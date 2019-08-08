Обвиняемый в похищении человека сбежал

Обвиняемый в похищении человека и вымогательстве Армен Лязгян сбежал. Он находился под мерой пресечения – запрет определенных действий. Буквально через две недели ему должны были вынести приговор по делу о похищении и вымогательстве. Преступления им были совершены в 2008 году, похищенный до сих пор не найден. Родственники похищенного мужчины уверены, что его убили.

Обвиняемый носил электронный браслет, который контролирует передвижения и передаёт сигналы в УФСИН России по Мурманской области. По имеющейся у нас информации, браслет был сорван, а обвиняемый исчез в неизвестном направлении.

Отметим, что по делу о похищении прокурор запрашивает для Армена Лязгяна 14 лет строгого режима. Он – только один из фигурантов уголовного дела. Остальные, среди которых Мгер Асрян, находятся сегодня также под запретом с ограничениями.