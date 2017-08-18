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Мурманская область. Арктика18.08.17 12:44

Обворовать машину знакомого – суровые будни безработного из Печенгского района

В отдел полиции по г.Заполярный ОМВД России по Печенгскому району обратился житель пос.Спутник 1991 года рождения с заявлением о краже из его машины имущества. Автомобиль «Мазда 3» был припаркован на стоянке. Неизвестное лицо ночью путем повреждения стекла похитило из машины пневматический пистолет, прикуриватель, документы на автомобиль, зеркало и датчик дождя. Общий ущерб потерпевший оценил в 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставшиеся на поверхностях автомобиля, однако установить злоумышленника по горячим следам не удалось.

Опросив потерпевшего, полицейские установили, что накануне пропажи имущества он распивал спиртные напитки со знакомым, который нигде не работает и проживает в Спутнике. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение двух дней сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в хищении.

Безработный житель Спутника 1991 года рождения признался в содеянном. Он пояснил, что знакомый во время совместного распития спиртных напитков похвалился принадлежащим ему пневматическим пистолетом, который лежал в автомобиле. Возвращаясь после завершения вечеринки домой, он решил забрать себе пистолет из машины знакомого, заодно прихватил другое имущество.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, похищенный пистолет изъят  у него в ходе обыска.

 

 

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