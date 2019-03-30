Объявлен конкурс грантов телекомпаниям и телеканалам Мурманской области на реализацию медиапроектов в 2019 году

В Мурманской области стартовал конкурс грантов телекомпаниям и телеканалам Мурманской области на реализацию медиапроектов в 2019 году.

К участию приглашаются юридические лица (в том числе обособленные подразделения и филиалы юридических лиц) независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) казенных учреждений), индивидуальные предприниматели, являющиеся редакциями, издателями или учредителями телекомпании или телеканала, зарегистрированных в качестве средства массовой информации.

Медиапроекты, направляемые для участия в конкурсе, должны быть реализованы в период с момента заключения соглашения между организатором конкурса и получателем гранта по 10 декабря 2019 года и соответствовать одному из предложенных в рамках конкурса направлений.

Гранты могут быть использованы на осуществление или возмещение расходов, связанных с реализацией медиапроекта.

Заявки принимаются с 29 марта по 28 апреля 2019 года в Министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области: 183025, г . Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб. 104. Документы представляются участником конкурса лично либо по почте. Каждый соискатель может подать любое количество заявок на участие в конкурсном отборе.

Подробную информацию можно получить по телефону (8152) 486-524 (Звягина Мария Николаевна). Положение о проведении конкурса представлено на сайте Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.