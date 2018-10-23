Объявлен конкурс на разработку логотипа праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане»

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Мурманским арктическим государственным университетом приглашает принять участие в конкурсе на разработку фирменного стиля регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане».

«Профессионалы на Мурмане» – ежегодный проект, реализуемый Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области с целью повышения престижа рабочих специальностей, развития профессиональных компетенций студентов, получающих среднее профессиональное образование.

В рамках конкурса дизайнерских работ необходимо разработать логотип, отражающий специфику праздника «Профессионалы на Мурмане» и его территориальную принадлежность.

К участию допускаются студенты образовательных организаций Мурманской области любых форм обучения в возрасте от 17 до 30 лет.

Заявки и конкурсные работы необходимо направить до 15 ноября 2018 года на адрес электронной почты press@sppmo.ru и предоставить в один из адресов организаторов конкурса.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области www.sppmo.ru.