Объявлен конкурсный отбор «короля мусора»

13 ноября начинается приём заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области. Конкурс объявлен Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Документация о проведении конкурсного отбора размещена на едином официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте Минэнерго.

Прием заявок будет осуществляться с 13 ноября по 4 декабря 2017 года. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – 5 декабря 2017. Итоги конкурса планируется подвести до середины декабря 2017 года специально созданной конкурсной комиссией, состав которой утвержден приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Предметом конкурсного отбора является присвоение статуса регионального оператора по обращению с ТКО и право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области. Срок действия соглашения 10 лет.

Планируется, что работа регионального оператора начнётся с апреля 2018 года.