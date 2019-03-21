Объявлен приём заявок на участие в I региональном смотре-конкурсе учебных и творческих работ «Школа художника»

Учредителем I регионального смотра-конкурса учебных и творческих работ «Школа художника» является комитет по культуре и искусству Мурманской области. Организует и проводит смотр-конкурс учебно-методический отдел по работе с учреждениями дополнительного образования детей государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мурманский колледж искусств».

Cмотр-конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, выявления и поддержки талантливой молодёжи, сохранения традиций художественного мастерства.

Cмотр-конкурс является учебно-методическим мероприятием, направленным на сохранение и развитие системы академического художественного образования, повышение уровня подготовки обучающихся изобразительному искусству, транслирование педагогического опыта ведущих преподавателей, укрепление творческих связей между детскими школами искусств Мурманской области.

Смотр-конкурс проводится с 11 по 12 апреля (заочно) в Мурманском колледже искусств по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, 14. В конкурсе могут участвовать учащиеся детских школ искусств Мурманской области, студенты Мурманского колледжа искусств.

В состав жюри регионального этапа конкурса входят преподаватели ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств», члены общественного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

С положением I регионального смотра-конкурса учебных и творческих работ «Школа художника» можно ознакомиться на сайте ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» http://mki-51.ru

Заявки на участие в региональном этапе направлять до 5 апреля в учебно-методический отдел ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» по электронному адресу zayavki_00@mail.ru