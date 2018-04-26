Объявлен прием заявок на участие в региональном этапе выставки детского рисунка на православную тематику «Душа России»

В 2018 году министерство культуры Российской Федерации в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» проводит выставку детского рисунка на православную тематику «Душа России».

Учредителем регионального этапа выставки детского рисунка на православную тематику «Душа России» выступает Комитет по культуре и искусству Мурманской области, обеспечивает проведение выставки Мурманский колледж искусств.

Участниками выставки могут стать дети в возрасте от 10 до 15 лет. Возраст участников определяется на 1 января 2018 года.

Требования, критерии оценки работ:

- мастерство;

- оригинальность идеи;

- выразительность языка;

- соответствие теме.

В состав жюри регионального этапа входят преподаватели Мурманского колледжа искусств, члены общественного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Заявки на участие принимаются до 18 мая 2018 г. в Мурманском колледже искусств по электронному адресу zayavki_00@mail.ru.