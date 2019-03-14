Объявлен старт XII Регионального фестиваля молодёжного творчества «ТРАССА»

В этом году «ТРАССА» пройдёт в пяти городах Мурманской области. Участниками «ТРАССЫ» станут команды муниципальных образований региона, которые представят пять творческих номеров в различных жанрах.

До 29 марта в муниципалитетах будут создаваться сборные команд-участниц. Формирование осуществляют органы местного самоуправления, ответственные за осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании, с привлечением молодежного совета или через создание местного молодежного оргкомитета «ТРАССА».

Фестиваль включает проведение пяти конкурсных туров с апреля по июль 2019 года. В каждом конкурсе выступят по одному представителю (участнику или коллективу) от сборной муниципалитета.

Участниками команды могут стать молодые исполнители в абсолютно любых видах сценического творчества. Возраст участников команды - от 14 до 30 лет на момент выступления. Также сборные команды, в том числе участники коллективов, должны пройти регистрацию в АИС «Молодёжь России».

Напомним, фестиваль «ТРАССА» проходит в Мурманской области в двенадцатый раз. В 2018 году сам формат мероприятия претерпел серьёзные изменения и соревноваться между собой будут не просто коллективы и исполнители, а команды муниципальных образований, которые представят 5 творческих номеров в различных жанрах. Организатором фестиваля является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.