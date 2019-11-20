ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК

Отсутствие надлежащего и своевременного нормативно-правового регулирования со стороны Минтранса России провоцирует участников портовой деятельности в морском порту Мурманск осуществлять оказание услуг порой незаконно.

В период с ноября 2018 года по июнь 2019 года компания «НОВАТЭК» осуществляла перевалку ямальского сжиженного природного газа (СПГ) с газовозов типа «Ямалмакс» на обычные газовозы без ледового класса в двух фиордах Норвегии, расположенных в районе острова Магерё (провинция Финнмарк). В декабре 2019 года ПАО «НОВАТЭК» планирует продолжить подобную рейдовую перегрузку СПГ проекта «Ямал СПГ» в Кильдинском проливе Баренцева моря.

Для этого распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 №2138-р в границы морского порта Мурманск были внесены изменения. В акваторию морского порта Мурманск теперь включены три новых водных участка, расположенных в восточной части Кильдинского пролива (губа Могильная).

На этих водных участках строится временный рейдовый перегрузочный комплекс (РПК), в состав которого войдут два рейдовых многоточечных причала для перегрузки СПГ с газовозов типа «Ямалмакс» на обычные газовозы без ледового класса и один рейдовый причал, на котором будет установлено служебное судно для размещения персонала комплекса и контрольно-надзорных органов.

Вполне вероятно, что к декабрю 2019 года ПАО «НОВАТЭК» согласует все необходимые организационные вопросы с пограничниками, военными и таможней. Но для осуществления рейдовой перевалки СПГ в восточной части Кильдинского пролива на законном основании должно быть выполнено ещё одно важное условие.

Дело в том, что перегрузка грузов с судна на судно, которая проводится в границах морских портов Российской Федерации, регулируется Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно, которые утверждены приказом Минтранса России от 29.04.2009 №68 (с изменениями и дополнениями от 10.05.2016).

Согласно пункту 8 данного нормативного правового акта перегрузка грузов с судна на судно в границах акватории морского порта может осуществляться только в районах, установленных обязательными постановлениями в морском порту.

То есть, районы перевалки СПГ в восточной части Кильдинского пролива должны быть установлены Обязательными постановлениями в морском порту Мурманск, которые утверждены приказом Минтранса России от 12.08.2014 №222 (с изменениями и дополнениями от 21.12.2015).

Есть неустранимые сомнения в том, что к декабрю 2019 года Минтранс России внесёт в Обязательные постановления в морском порту Мурманск соответствующие изменения и дополнения, устанавливающие районы рейдовой перевалки СПГ в восточной части Кильдинского пролива. И вот почему.

В настоящее время в акватории морского порта Мурманск, де-факто, существуют шесть районов, где может осуществляться перегрузка грузов с судна на судно, однако ни один из этих районов не установлен Обязательными постановлениями в морском порту Мурманск.

Более того, в нарушение требований пункта 8 Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно в нескольких районах акватории морского порта Мурманск сейчас проводится рейдовая перегрузка нефти с танкера на танкер.

Так, в 2016 году в районе мыса Краснощелье (среднее колено Кольского залива), на рейдовом многоточечном причале в качестве плавучего нефтехранилища (ПНХ) был установлен танкер «Умба». Оператором РПК является ООО «РПК Норд». Танкер «Умба» задействован в операциях по перевалке на экспорт российской нефти компании «Газпром нефть».

Танкеры ледового класса доставляют нефть с терминала «Ворота Арктики» (морской порт Сабетта) и с морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» (Баренцево море) и перегружают её на плавучее нефтехранилище «Умба». С ПНХ «Умба» нефть перегружается на обычные танкеры без ледового класса, которые отвозят её в морские порты Западной Европы.

В конце 2017 года в районе мыса Филинский (среднее колено Кольского залива) на рейдовом многоточечном причале в качестве плавучего нефтехранилища был установлен танкер «Кола». Оператором РПК является ООО «ЛК Волга». Танкер «Кола» задействован в схеме экспорта нефти с Варандейского нефтеотгрузочного терминала компании «ЛУКОЙЛ».

Нефть со стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (морской порт Варандей) танкерами ледового класса доставляется на плавучее нефтехранилище «Кола», а затем с ПНХ «Кола» нефть перегружается на обычные танкеры без ледового класса, которые отвозят её в морские европейские порты.

На основании пункта 9 Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно капитан морского порта Мурманск должен был запретить проведение грузовых операций в районах у мысов Краснощелье и Филинский, так как они не предусмотрены Обязательными постановлениями в морском порту Мурманск.

Но, видимо, данный нормативный правовой акт Минтранса России капитану порта Мурманск не указ и 19 августа 2019 года он издаёт распоряжение №25/19 «О районах, предназначенных для стоянки судов, осуществляющих операции по перегрузке грузов с судна на судно».

Этим распоряжением легализуются все шесть районов в акватории порта Мурманск, где могут проводится грузовые операции по перегрузке грузов с судна на судно. А операторам РПК: ООО «РПК Норд», ООО «ЛК Волга», ООО «Коммандит Сервис», ООО «НТ Белокаменка», ООО «Кольский нефтяной терминал», ООО «БК «Флагман Мурманск» капитан морского порта Мурманск фактически разрешает осуществлять оказание услуг по перегрузке грузов с судна на судно.

Представляется, что таким же образом капитан морского порта Мурманск узаконит и новые районы для рейдовой перегрузки СПГ с газовоза на газовоз в восточной части Кильдинского пролива.

Очевидно, что издав такое распоряжение, капитан морского порта Мурманск вышел за пределы своих полномочий, а неправомерные действия этого должностного лица вызывают, мягко говоря, удивление.

Безусловно, распоряжение капитана порта Мурманск от 19.08.2019 №25/19 не имеет юридической силы, так как оно противоречит нормативному правовому акту Минтранса России от 29.04.2009 №68 (с изменениями и дополнениями от 10.05.2016).

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» планирует осуществлять оказание услуг по лоцманской проводке судов в восточной части Кильдинского пролива.

Но для того чтобы осуществлять оказание услуг по лоцманской проводке судов в восточной части Кильдинского пролива на законном основании, должно быть выполнено следующее обязательное условие. Согласно ст. 89 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации Минтранс России должен установить в Обязательных постановлениях в морском порту Мурманск районы обязательной и районы необязательной лоцманской проводки судов в восточной части Кильдинского пролива.

Морской порт Мурманск в настоящее время динамично развивается, поэтому Минтрансу России необходимо своевременно вносить соответствующую корректуру в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в этом морском порту. Отсутствие надлежащего и своевременного нормативно-правового регулирования со стороны Минтранса России провоцирует участников портовой деятельности в морском порту Мурманск осуществлять оказание услуг порой незаконно.

Вспоминая комедию «Горе от ума» А.С. Грибоедова, можно предположить, что чиновники Минтранса России, ответственные за нормативно-правовое регулирование деятельности в морском порту Мурманск, в данном случае «часов не наблюдают».

Е.В. СЕЛЮКОВ, капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок и управлению на морском транспорте, юрист, Почётный работник морского флота, ветеран труда.