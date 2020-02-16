Оценили производственные рекорды и сыграли в хоккей

Мурманские портовики встретились с коллегами из других предприятий группы компаний «СУЭК» для подведения и оценки итогов работы в 2019 году. Встреча состоялась на одном из крупнейших разрезов России – АО «Разрез Тугнуйский».

Делегацию АО «Мурманский морской торговый порт» возглавил генеральный директор Алексей Рыкованов. В рамках встречи коллеги обменялись опытом, мурманские портовики рассказали об итогах работы в 2019 году, который стал для ММТП рекордным по нескольким производственным показателям. Впервые в истории предприятия грузооборот превысил 17,5 миллиона тонн. Побит рекорд погрузки на одно судно, продержавшийся с 2013 года, - теперь он составляет 156 тысяч тонн. Достигнута новая планка максимальной суточной выгрузки вагонов - 858 единиц.

После завершения деловой части встречи на льду озера Байкал состоялся четвертый турнир по хоккею с мячом на призы компании АО «СУЭК». Хоккейную команду портовиков возглавил заместитель Директора по логистике – Директор по управлению портовыми активами Сибирской угольной энергетической компании Александр Масько.

Мурманская команда «Торговый порт» провела 5 игр, по результатам которых вышла в финальную часть турнира. В заключительном матче наши коллеги встретились на льду Байкала с хозяевами поля. Игра получилась зрелищная: первый тайм портовики лидировали, однако, во второй половине матча коллеги из «Разрез Тугнуйский» перехватили инициативу и смогли оторваться всего на один гол. В результате команда «Торговый порт» заняла почетное третье место.

Встреча представителей предприятий группы компании АО «СУЭК» ежегодно проходит в Улан-Удэ и объединяет участников со всей страны: от Мурманска до Хабаровского края.