На мосту через Кольский залив временное отключение освещения и светофоровВремя уходит – Мише Жукову необходима наша помощь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.02.20 07:30

Оценили производственные рекорды и сыграли в хоккей

Мурманские портовики встретились с коллегами из других предприятий группы компаний «СУЭК» для подведения и оценки итогов работы в 2019 году. Встреча состоялась на одном из крупнейших разрезов России – АО «Разрез Тугнуйский».

Делегацию АО «Мурманский морской торговый порт» возглавил генеральный директор Алексей Рыкованов. В рамках встречи коллеги обменялись опытом, мурманские портовики рассказали об итогах работы в 2019 году, который стал для ММТП рекордным по нескольким производственным показателям. Впервые в истории предприятия грузооборот превысил 17,5 миллиона тонн. Побит рекорд погрузки на одно судно, продержавшийся с 2013 года, - теперь он составляет 156 тысяч тонн. Достигнута новая планка максимальной суточной выгрузки вагонов - 858 единиц.

После завершения деловой части встречи на льду озера Байкал состоялся четвертый турнир по хоккею с мячом на призы компании АО «СУЭК». Хоккейную команду портовиков возглавил заместитель Директора по логистике – Директор по управлению портовыми активами Сибирской угольной энергетической компании Александр Масько.

Мурманская команда «Торговый порт» провела 5 игр, по результатам которых вышла в финальную часть турнира. В заключительном матче наши коллеги встретились на льду Байкала с хозяевами поля. Игра получилась зрелищная: первый тайм портовики лидировали, однако, во второй половине матча коллеги из «Разрез Тугнуйский» перехватили инициативу и смогли оторваться всего на один гол. В результате команда «Торговый порт» заняла почетное третье место.

Встреча представителей предприятий группы компании АО «СУЭК» ежегодно проходит в Улан-Удэ и объединяет участников со всей страны: от Мурманска до Хабаровского края.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Михаил Добровольский
15.02.20 14:02
О проблемах и болях предпринимателей губернатор узнает от своих подчиненных. Одним из таких подчиненных является бездарь угробивший ни один свой бизнес Марышев Артем (угадайте каким образом он стал уп
Комментарий к новости:«Губернаторский старт-ап»: в Мурманской области создаются новые формы поддержки предпринимателей
Д.О. Вернер
14.02.20 11:00
Странные у нас общественники. Оказывается членов Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры больше волнуют вывески на таких домах, а н
Комментарий к новости:Яркие вывески в центре Мурманска портят вид города
Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире14:30«Паруса моего детства». Художественный фильм (12+)16:00«Сундук предков». Художественный фильм (16+)17:40Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 41 копейку, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 562 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика