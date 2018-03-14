«Очаровашка – 2018» очарует Незнайку

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе среди девочек «Очаровашка – 2018». К участию приглашаются девочки в возрасте от 6 до 8 лет.

В этом году тема конкурса «Приключения Незнайки и его новых друзей», посвященная 110-летию со дня рождения писателя Николая Носова.

Юным участницам необходимо представить визитные карточки «Давайте познакомимся», которые помогут конкурсанткам рассказать о себе и своих увлечениях.

Во время творческого конкурса «Незнайка ищет таланты» девочкам необходимо раскрыть свои вокальные, хореографические и театральные способности. Этап «Добро пожаловать в цветочный город!» - демонстрация нарядов, изготовленных из подручных материалов.

Заявки на участие принимаются по определенной форме до 5 апреля.