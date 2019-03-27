«Очень простая история» - журналисты первыми увидят обновленную постановку Мурманской облдрамы

К Международному Дню Театра артисты возвращают в репертуар мудрую притчу «Очень простая история». 28 марта на вопросы журналистов о том, как проходила работа над восстановлением спектакля ответят директор театра Татьяна Вешнякова, главный режиссер Станислав Васильев и артисты, задействованные в постановке. Брифинг начнётся после генеральной репетиции спектакля.

Все, что происходит с героями пьесы, действительно тривиально обычно. Всегда были и будут на Земле любовь, труд, праздники, печали, рождение детей. Разговоры «за жизнь», думы о смерти. Люди, лошади, свиньи — все вместе. И мир перестает дробиться на свои и чужие беды. Мир обретает целостность и гармонию. Все сущее на земле взаимосвязано. Об этом простая и мудрая история Марии Ладо.

Постановка — заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев Режиссер – Станислав Васильев Художник-постановщик — Андрей Пронин. Музыкальное оформление — Владимир Холопов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – А. Водопьянов, И. Крылова; артисты – А. Белянцев, В. Вагайцев, Ю. Васькова, Н. Волкова, А. Воронин, Ю. Гусарова, Г. Глебов, Ю. Денежкина, О. Заяц, М. Лобова, А. Кинк, Ю. Луговых, Н. Молчанова, А. Покатнев, И. Рыдзелева, В. Равданович, Е. Сенченко, Г. Серегина, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.