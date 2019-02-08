Очередная победа Никиты Абозовика

Сегодня, 8 февраля, в Южно-Сахалинске на IV этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл Абозовик Никита, член сборной РФ по сноуборду, занял 1 место.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, соперниками мурманчанина были сильнейшие спортсмены Сахалинской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края и Башкортостана.