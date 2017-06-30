Очередная северянка лишилась 115 тысяч рублей, попавшись на уловку о компенсации за некачественные медикаменты

В ОМВД России по Печенгскому району обратилась жительница г.Заполярный с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что в мае текущего года ей позвонил неизвестный с московских номеров и сообщил, что ей положена компенсация за ранее приобретенные лекарства. Якобы данные лекарственные препараты были некачественными, и теперь фирма-производитель выплачивает компенсацию клиентам.

Женщина поверила неизвестному и перечислила на банковский счёт, указанный им, 115 тысяч рублей в качестве налогового сбора. Спустя некоторое время, не получив обещанную компенсацию, пенсионерка попыталась дозвониться до «сотрудника» компании, однако телефоны оказались недоступными.

Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Стоит отметить, что потерпевшая знала о подобных фактах мошенничеств.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.