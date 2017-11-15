Очередная версия проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» полностью меняет его предыдущее содержание и сводится к формулированию положения о порядке формирования и функционирования опорных зон развития в Арктике

На прошлой неделе, 8 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов была размещена для общественного обсуждения очередная версия проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации».

Данная версия законопроекта полностью меняет его предыдущее содержание и сводится, по сути, к формулированию положения о порядке формирования и функционирования опорных зон развития в Арктике. Такую оценку законопроекту дала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Мы, безусловно, в силах оперативно проанализировать документ, собрать и аккумулировать консолидированные предложения региона к нему. Однако учитывая предыдущий опыт, у нас нет уверенности, что наши замечания к законопроекту будут хоть сколько-нибудь учтены теперь. Уверена, – коллеги из других арктических регионов разделяют нашу позицию, что такой способ разработки закона об Арктической зоне РФ никак не может нас устраивать», – подчеркнула глава региона.

Марина Ковтун призвала арктические субъекты выработать согласованную позицию в отношении мер, необходимых для интенсификации развития Арктической зоны.

«За нас этого никто не сделает. Дорогу осилит идущий», – сказала Марина Ковтун.