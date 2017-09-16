Очередное ДТП, очередные три машины, опять освобождали пострадавших

16 сентября в 18 часов 42 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Североморске около дома № 8/7 по улице Душенова.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», произошло столкновение трёх автомобилей. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по стабилизации обстановки на дороге, отключение АКБ, оцепление зоны ДТП, деблокирование и извлечение пострадавшего.