Мурманская область. Арктика16.09.17 23:00
Напомним, ДТП с тремя машинами произошло в пятницу, 15 сентября, на
1420 км дороги «Кола».
Очередное ДТП, очередные три машины, опять освобождали пострадавших
16 сентября в 18 часов 42 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Североморске около дома № 8/7 по улице Душенова.
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», произошло столкновение трёх автомобилей. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по стабилизации обстановки на дороге, отключение АКБ, оцепление зоны ДТП, деблокирование и извлечение пострадавшего.
Напомним, ДТП с тремя машинами произошло в пятницу, 15 сентября, на
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 620 человек
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Последние комментарии
Другой взгляд
16.09.17 12:23
Сейчас в сети можно много найти откликов по поводу пятничной политической тусовки в сквере на улице Ленинградской. Попытаюсь отметить здесь то, что осталось за вниманием активных пользователей некотор
SuhiRos
16.09.17 09:30
Соглашусь с sosed51, но хочу заметить, что диагноз путинской власти - «воровская» - поставлен Навальным, да и не только им, - правильный. Другое дело, а кто сможет выдержать искушение шальными деньгам
Мария
15.09.17 21:18
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