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Мурманская область. Арктика16.09.17 23:00

Очередное ДТП, очередные три машины, опять освобождали пострадавших

16 сентября в 18 часов 42 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Североморске около дома № 8/7 по улице Душенова.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», произошло столкновение трёх автомобилей. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по стабилизации обстановки на дороге, отключение АКБ, оцепление зоны ДТП, деблокирование и извлечение пострадавшего.

Напомним, ДТП с тремя машинами произошло в пятницу, 15 сентября, на 1420 км дороги «Кола».

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