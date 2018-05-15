Очередное заседание Думы состоится 24 мая

Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнется 24 мая. В повестке дня – порядка 20 вопросов. В центре внимания будет проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год.

Региональные парламентарии рассмотрят во втором чтении проект закона, вносящий изменения в закон «Об административных правонарушениях», в третьем чтении - проект закона «О внесении изменений в законы Мурманской области «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» и ряд других.

Депутаты заслушают отчет Уполномоченного по правам человека о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории Мурманской области в 2017 году.

Также областные законодатели планируют обсудить вопрос о назначении членов общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе.